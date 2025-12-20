<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

A partire dalle ore 11:00, è stata una mattinata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti al Policlinico di Sant’Orsola. I loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si sono calati dal tetto del Padiglione 13 per portare un messaggio speciale di forza e coraggio. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi hanno visitato i reparti del Padiglione 13 per incontrare i piccoli pazienti e portare loro doni e sorrisi.

A vestire i panni dei supereroi sono stati i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”. Anna Marras, fondatrice dell’Associazione, ha condiviso il profondo significato dell’iniziativa:

«Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e ogni abbraccio nei reparti ha portato con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, ha espresso la sua gioia nel rispondere agli inviti degli ospedali italiani:

«Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici».

Quest’anno la calata ha coinvolto i bambini di tutti i reparti pediatrici del Padiglione 13.

L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione dell’azienda OSM Open Source Management, che ha contribuito all’acquisto dei regali per tutti i bambini.

«Sostenere iniziative come quella dei SuperEroiAcrobatici significa dare concretezza ai valori in cui crediamo: responsabilità, impegno verso le persone e impatto positivo sul territorio. Crediamo che il successo di un’impresa passi anche dalla capacità di restituire valore alla comunità, soprattutto quando si tratta di regalare forza e sorrisi a chi sta affrontando una sfida importante» ha dichiarato Barbara Cattani – CEO, OSM Open Source Management.