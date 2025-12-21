<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Martedì 23 dicembre alle 20:30 la chiesa di San Benedetto Val di Sambro ospiterà il Concerto di Natale, un appuntamento tradizionale per il Comune in vista delle festività natalizie. Protagonista della serata sarà il “Joy Gospel Choir”, con la tradizionale musica gospel particolarmente indicata per il periodo natalizio e significativa perché riesce ad unire spiritualità, emozione e comunità in modo immediato e autentico, proprio nella giornata commemorativa in ricordo della strage al treno rapido 904 del 23 dicembre 1984.

“Il Natale è un tempo speciale – dichiara il Sindaco Alessandro Santoni – perché è il momento dell’anno in cui, più di altri, le persone sentono il bisogno di rallentare, ritrovarsi e condividere. Condividere un momento insieme in questo periodo significa avere voglia, tramite la musica, di rallentare per ritrovare relazioni autentiche e riconoscimento reciproco. Sono diversi i concerti che nel corso dell’anno si svolgono sul nostro territorio e per diversificare l’offerta culturale quest’anno, per il Concerto di Natale, abbiamo scelto la musicalità natalizia gospel per la sua capacità di andare oltre l’espressione artistica attraverso un linguaggio universale di speranza, di fiducia e di condivisione, con una musica che parla al cuore di tutti, con un linguaggio condiviso, capace di evocare memoria, speranza e senso di appartenenza. È un patrimonio comune che unisce generazioni diverse e rafforza il legame con i luoghi e le tradizioni del territorio. Ecco dunque che per noi è importante proseguire con questa tradizione, poiché significa ribadire che il Comune non è solo un ente amministrativo ma una comunità viva che, soprattutto nei momenti più significativi dell’anno, sceglie di ritrovarsi, ascoltarsi e riconoscersi”.

L’ingresso gratuito sottolinea la dimensione inclusiva dell’iniziativa del Comune di San Benedetto Val di Sambro per condividere la magia del Natale e portare un augurio concreto di serenità, speranza e pace, rivolto a cittadini e famiglie attraverso la musica, forse l’unico strumento capace di parlare un linguaggio universale in grado di raggiungere chiunque.

“La scelta della chiesa come luogo del concerto rafforza il valore dell’iniziativa e per questo ringrazio Don Giuseppe Bastia per la disponibilità: uno spazio che, soprattutto nel periodo natalizio, richiama il senso della comunità, dell’ascolto e della riflessione. Il Natale – conclude il Sindaco – è il tempo in cui riscopriamo il valore dello stare insieme. Un concerto condiviso è un gesto semplice ma potente: un’occasione per ritrovarci come cittadini, come famiglie, come comunità”.

Prenderà ufficialmente il via il prossimo la XX rassegna del , la prima in versione invernale, pensata per bambini, famiglie e per tutta la comunità che porterà in scena ben sette divertenti spettacoli.

L’iniziativa, promossa dall’ del Comune di Vergato in collaborazione con la Biblioteca comunale, rappresenta un importante potenziamento dell’offerta culturale dedicata ai più piccoli. Per la prima volta infatti, alla storica rassegna estiva si affiancherà una vera e propria stagione invernale, trasformando il Teatro Ragazzi in un appuntamento che accompagnerà il pubblico durante tutto l’anno.

La rassegna proporrà spettacoli capaci di abbracciare diversi linguaggi teatrali: dalla narrazione alla musica, dai burattini e teatro di figura a momenti laboratoriali e creativi, il tutto nel solco della tradizione che lega Vergato al teatro popolare e all’arte delle maschere, da sempre parte integrante del patrimonio culturale locale.

Gli appuntamenti, programmati tra la Sala del Consiglio comunale e la Biblioteca “P. Guidotti”, vedranno la partecipazione di compagnie teatrali di rilievo nazionale, portando sul territorio spettacoli di qualità pensati per coinvolgere e far sognare bambini dai tre anni in su, creando importanti opportunità culturali accessibili e momenti di incontro.

“La rassegna di Teatro per ragazzi si svolge a Vergato nel periodo estivo da ormai venti edizioni – spiega l’Assessore alla Cultura di Vergato Amleto Gardenghi -. A partire da quest’anno si arricchisce anche di una stagione invernale, diventando così un evento che si sviluppa durante tutto l’anno”.

,

La rassegna invernale prenderà il via il con lo spettacolo “Le dodici notti”, a cui seguiranno

nuovi appuntamenti a gennaio e febbraio, in concomitanza con il Carnevale, fino all’evento conclusivo del ° : un inedito percorso culturale che accompagnerà le famiglie tra feste, tradizioni e nuove storie da scoprire.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e ad accesso libero, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione e della Biblioteca di rendere la cultura un bene condiviso, inclusivo e fruibile da tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 051 91 05 59 – 051 674 67 25 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.vergato.bo.it