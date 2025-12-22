<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione di Galliera hanno arrestato un 42enne rumeno per violazione della normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Codice Rosso). L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri, allertati dalla una donna che aveva telefonato al 112 – NUE per segnalare la presenza del compagno, nel pianerottolo condominiale che voleva entrare in casa, non riuscendoci perché la porta d’ingresso era stata barricata da dentro con sedie e mobili per impedirne l’apertura.

Un’iniziativa efficace messa in atto dalla malcapitata che impediva al malintenzionato di entrare e consentiva ai Carabinieri di arrivare in tempo per arrestarlo. Questo perché qualche ora prima, i militari lo avevano già identificato durante un altro intervento di soccorso in favore della donna. Nella circostanza era stato attivato il protocollo del “codice rosso”, come previsto dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.

In seguito alla nuova violazione commessa, il 42enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.