Il Sindaco ha firmato le consuete ordinanze per disporre il divieto di scoppi di petardi, fuochi d’artificio e simili dalle 12 di mercoledì 24 dicembre, alle 7 del 7 gennaio 2026 e il divieto, limitatamente alla notte di Capodanno, dalle 18 del 31 dicembre 2025 fino alle 8 del 1 gennaio 2026, della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine nelle aree pubbliche interessate ai festeggiamenti.

La prima ordinanza vieta ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, dalle 12 di mercoledì 24 dicembre, alle 7 del 7 gennaio 2026. È inoltre vietato nei luoghi privati, l’utilizzo senza la licenza di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita e l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette.

L’ordinanza raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute prospicienti aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

Si raccomanda a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; ai proprietari di animali domestici, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali stessi.

La seconda ordinanza, per garantire la sicurezza delle persone che festeggeranno in piazza Maggiore l’arrivo del 2026, vieta, la notte di Capodanno, a partire dalle 18 del 31 dicembre 2025 fino alle 8 del 1 gennaio 2026, alle attività all’interno dell’area di piazza Maggiore, la vendita per asporto e la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina. Questo divieto si applica anche alle attività che si trovano nelle vie de’ Pignattari, Archiginnasio, Clavature, Pescherie Vecchie, D’Azeglio fino all’incrocio con via Farini, piazza del Nettuno e piazza Re Enzo, via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugo Bassi, limitatamente alle zone pedonali. Inoltre, le attività all’interno dell’area di piazza Maggiore devono rimuovere gli arredi mobili dei dehors, sempre dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio. Nell’area dei festeggiamenti è vietato nella stessa fascia oraria introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante. È inoltre previsto anche il divieto di sorvolo con droni e qualsiasi altra apparecchiatura.