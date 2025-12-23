Home Video Pillole Pecoraro Scanio “Presentato calendario 2026 di Obiettivo Terra su aree protette” Video Pillole Pecoraro Scanio “Presentato calendario 2026 di Obiettivo Terra su aree protette” 23 Dicembre 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a674ced0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=94&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a674ced0' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a4be909b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=95&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4be909b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5f7f80f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=97&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5f7f80f' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a10050f6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=99&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a10050f6' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cartellone di Capodanno in Puglia, Emiliano “Sosteniamo le nostre città” Difesa, il ministro Crosetto in visita in Bulgaria Difesa, Rauti “Pace e sicurezza non sono mai scontate” ora in onda________________ <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a44e357e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=115&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a44e357e' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab8ab841&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=128&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab8ab841' border='0' alt='' /></a>