Cinque feriti, di cui tre in condizioni di media gravità, in uno scontro tra due autovetture avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 all’incrocio tra la Provinciale 20 – via Altedo e via Cavriani a San Pietro in Casale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da San Pietro in Casale, assieme ai sanitari del 118 con elisoccorso, ambulanze ed automedica. Cinque le persone rimaste ferite: solo una elitrasportata in ospedale in codice due. Altre due persone sono finite in ospedale in condizioni di media gravità, mentre le altre due con lievi ferite.