Un gesto semplice, simbolico e profondamente umano per portare calore e vicinanza a chi trascorrerà le festività lontano da casa. Anche quest’anno AVO Modena ODV (Associazione Volontari Ospedalieri) ha rinnovato il proprio impegno natalizio con la consegna di alberelli di Natale in legno ai pazienti ricoverati presso il Policlinico di Modena e l’Ospedale Civile di Baggiovara.

I volontari AVO hanno attraversato i reparti portando con sé non solo gli alberelli, ma soprattutto un messaggio di attenzione e presenza. Gli alberelli, pensati per essere assemblati e decorati, richiamano il gesto familiare dell’allestimento dell’albero di Natale e diventano uno strumento di stimolazione creativa e manuale, particolarmente significativo per i pazienti più anziani, con decadimento cognitivo o disturbi del comportamento.

Per rendere il momento ancora più speciale, i volontari si sono presentati nelle corsie con cappelli e sacchi da Babbo Natale, condividendo un clima di festa con i pazienti, i caregiver e il personale sanitario. Alla consegna hanno partecipato anche alcune studentesse delle scuole superiori, coinvolte nell’ambito dei percorsi di stage di Formazione Scuola Lavoro, contribuendo con entusiasmo e sensibilità a questo momento di condivisione.

«Il Natale è un momento che tutti associamo alla casa, alla famiglia e alla condivisione. Con questa iniziativa vogliamo far sentire ai pazienti ricoverati che non sono soli e che anche in ospedale può esserci spazio per un gesto di vicinanza e speranza» spiega Federico Fabbrocino, Presidente di AVO Modena ODV.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno quotidiano di AVO Modena, che dal 1986 opera negli ospedali e nelle Case Residenze per Anziani (CRA) del territorio offrendo ascolto, compagnia e supporto umano, con l’obiettivo di alleviare la solitudine e offrire vicinanza accanto alle fragilità.