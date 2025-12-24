<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Una Sala del Consiglio gremita ed emozionata ha fatto da cornice, sabato scorso, alla tradizionale consegna della Carta Costituzionale ai cittadini nati nel 2007. L’iniziativa, dal titolo evocativo “Soffia tra i rami, è vento di libertà. Maggiorenni di Costituzione”, ha segnato l’ingresso ufficiale a tanti giovani guastallesi nella vita civile e democratica del Paese.

L’evento, che ogni anno vede una partecipazione crescente, è stato il culmine di un percorso di avvicinamento iniziato settimane fa. Il Sindaco Paolo Dallasta, la Vicesindaca Chiara Lanzoni e i consiglieri comunali hanno infatti consegnato personalmente a domicilio le lettere d’invito a 150 neo maggiorenni.

“Consegnando gli inviti a mano, abbiamo voluto farci conoscere e rendere i ragazzi partecipi fin da subito”, ha spiegato Lanzoni.

MEMORIA E FUTURO: IL RICHIAMO DEL SINDACO AI VALORI COSTITUZIONALI

L’apertura della cerimonia, solennizzata dalle note dell’Inno di Mameli, è stata affidata al Sindaco Paolo Dallasta. Nel suo discorso, il primo cittadino ha tracciato un ponte tra la memoria storica di Guastalla e il futuro dei neo-diciottenni. Ha ricordato le recenti commemorazioni locali — come quella di Franco Filippini, un ragazzo di soli 19 anni ucciso dai fascisti — sottolineando come il sacrificio di chi ci ha preceduti sia la radice della libertà odierna.

Dallasta ha poi “tradotto” la Costituzione in impegni concreti, citando alcuni pilastri fondamentali, come l’Articolo 3, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sottolineando come questo compito non spetti solo alle istituzioni ma richieda il contributo consapevole di ogni cittadino. Ha inoltre richiamato il valore della partecipazione attiva, ricordando che la libertà conquistata dai padri costituenti trova linfa quotidiana nel senso del dovere e nella solidarietà verso la propria comunità.

PROTAGONISTI ATTIVI: LA PAROLA AI GIOVANI”

Il Sindaco Paolo Dallasta e la Vice Chiara Lanzoni hanno, quindi, consegnato ufficialmente una copia della Carta Costituzionale ai neo-diciottenni presenti, esortandoli a non considerare questo traguardo come un semplice dato anagrafico, ma come l’inizio di una stagione di responsabilità attiva.

Un invito raccolto dalle testimonianze di tre giovani (intorno ai 25 anni d’età) che hanno condiviso il loro impegno quotidiano nella società civile:

Camilla Daolio , impegnata nel supporto ai ragazzi con disabilità, ha raccontato come l’inclusione sia l’attuazione pratica dei principi costituzionali.

, impegnata nel supporto ai ragazzi con disabilità, ha raccontato come l’inclusione sia l’attuazione pratica dei principi costituzionali. Vittorio Mariani , attivo nel mondo dello sport, ha sottolineato come la disciplina e il gioco di squadra siano palestre fondamentali per diventare cittadini consapevoli.

, attivo nel mondo dello sport, ha sottolineato come la disciplina e il gioco di squadra siano palestre fondamentali per diventare cittadini consapevoli. Riccardo Benatti, giovane consigliere comunale, ha rivolto un appello diretto ai coetanei: “Informatevi, leggete la Costituzione, non siate spettatori passivi ma protagonisti dei dibattiti che riguardano il vostro futuro”.

Ad arricchire il programma, il contributo del “poeta” guastallese Luca Accorsi, che ha dedicato ai ragazzi alcuni versi inediti sulla crescita e sulla consapevolezza di sé.

Conclusa la parte formale e istituzionale, la celebrazione si è spostata all’esterno per un momento di convivialità. I ragazzi e le famiglie sono stati accolti nella tensostruttura allestita dalla Pro Loco in Piazza Mazzini per un aperitivo benaugurale.

Conclusa la parte formale, la celebrazione si è spostata nella tensostruttura della Pro Loco in Piazza Mazzini per un aperitivo, proseguendo poi con la jam session in Galleria Gonzaga e allo spazio giovani dell'Argine Urbano, trasformando la ricorrenza in una vera festa generazionale.

La festa è poi proseguita fino a sera con una trascinante jam session presso la Galleria Gonzaga e lo spazio giovani dell’Argine Urbano, trasformando una ricorrenza istituzionale in un autentico momento di aggregazione giovanile.

“Con questa cerimonia, la comunità di Guastalla ha ribadito con forza i valori di libertà e democrazia, investendo con fiducia sulle nuove generazioni come pilastri della convivenza civile” ha detto il sindaco Dallasta.

I ragazzi che volessero ricevere le foto della consegna della Carta Costituzionale possono contattare l’ufficio cultura: 0522 839761, ufficiocultura@comune.guastalla.re.it