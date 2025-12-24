<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Domenica 28 dicembre (ore 16 e ore 21) al Teatro Duse di Bologna, il balletto classico ‘Lo Schiaccianoci’, portato in scena dall’International Classical Ballet. Capolavoro di Tchaikovsky, con le coreografie originali di Marius Petipa, lo spettacolo, tratto dalla favola tedesca ‘Lo schiaccianoci e il re dei topi’, è basato sulla versione più romantica firmata dallo scrittore francese Alexandre Dumas.

Tra il Valzer dei fiocchi di neve che chiude il primo atto, la Danza della Fata Confetto e il celeberrimo Valzer di fiori che segna la fine del sogno di Clara, ‘Lo Schiaccianoci’ è, infatti, un trionfo di fantasia e romanticismo, che continua a incantare grandi e piccini.

La vicenda si svolge la notte Natale nella Germania del primo Ottocento. Al centro della storia c’è Clara, una ragazzina che sogna di incontrare un principe. Attorno all’albero addobbato, Clara, il fratello Fritz e loro amici partecipano a una festa da ballo, quando arriva Drosselmeyer, zio di Clara, che porta doni a tutti i piccoli invitati e mostra la sua abilità di mago con alcuni giochi di prestigio. Il regalo dello zio per Clara è uno schiaccianoci a forma di soldatino. Al termine del ballo, la bambina resta sola e si addormenta. Inizia qui il sogno di Clara, popolato da giocattoli giganti e da un agguerrito esercito di topi che cerca di rubarle lo Schiaccianoci. Nel pieno della battaglia, il giocattolo improvvisamente si anima e combatte al fianco della protagonista, sconfiggendo il Re dei Topi. Non appena questi muore, lo Schiaccianoci si trasforma in un principe che conduce la ragazza, prima in una meravigliosa foresta innevata, poi nel Regno dei Dolci, dove la Fata Confetto e tutta la corte accolgono Clara a palazzo danzando.

L’International Classical Ballet tornerà sul palco del Duse il 21 gennaio 2026 con un altro classico immortale: ‘Il lago dei cigni’.

Biglietteria Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it