<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

“Le notizie emerse in queste ore su una vasta inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che ha coinvolto anche un soggetto residente a Sassuolo per presunti finanziamenti a Hamas, impongono massima attenzione e responsabilità istituzionale.

Nel rispetto della presunzione di innocenza, ma senza sottovalutare la gravità dei fatti contestati, riteniamo doveroso chiedere che venga fatta anche piena luce sui flussi di finanziamento e sui rapporti tra le associazioni islamiche operanti a Sassuolo e i soggetti o le realtà oggetto dell’indagine nazionale”. Così Davide Capezzera, Capogruppo Forza Italia – Comune di Sassuolo e Antonio Platis, Vice Coordinatore regionale di Forza Italia

“Anche la recente apertura di centro polifunzionale islamico rende ancora più urgente chiarire: da dove provengano i finanziamenti delle associazioni attive sul territorio;

se esistano collegamenti, anche indiretti, con organizzazioni o persone già attenzionate dagli inquirenti; quali verifiche siano state effettuate a tutela della sicurezza pubblica.

Forza Italia ritiene che tali accertamenti non possano essere demandati alla politica, ma debbano essere svolti dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria che già stanno conducendo l’inchiesta, uniche autorità titolate a verificare eventuali criticità senza pregiudizi né sconti.

La libertà religiosa è un valore costituzionale, ma non può mai trasformarsi in uno scudo dietro cui si annidino opacità, radicalismi o interessi incompatibili con la sicurezza dello Stato. Su questi temi non possono esistere zone grigie.

Stupisce che esponenti politici nazionali del Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, anche espressione della provincia di Modena, intrattenessero rapporti con alcuni dei soggetti arrestati, invitandoli addirittura in Parlamento.

Chiediamo pertanto che anche l’Amministrazione comunale di centrosinistra collabori attivamente con le autorità competenti e prenda netta distanza da questi soggetti, affinché Sassuolo resti una città libera, sicura e impermeabile da ogni forma di estremismo.

Inoltre chiediamo una verifica su eventuali sussidi erogati dal comune di Sassuolo in favore del nucleo familiare della persona arrestata, sarebbe inammissibile, visto che risulta che nel suo alloggio siano stati trovati oltre mezzo milione di euro”, concludono Capezzera e Platis

di Forza Italia.