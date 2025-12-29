<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Colori fluo, capelli cotonati, pop star leggendarie, videogame a 8 bit e spot pubblicitari diventati cult. Sono i favolosi anni Ottanta a cui il Teatro Duse di Bologna dedica il Gran Gala di Capodanno, tra musica, balli, risate e un viaggio nel tempo guidato dalla Compagnia dell’Alba. Il musical, intitolato ‘80 voglia di ’80!’ andrà in scena il 31 dicembre in doppia replica alle ore 18 e alle ore 21,45.

Sul palco Manuel Mercuri nel ruolo del protagonista, uno studente liceale dei giorni nostri, anticonformista e problematico che, in attesa della pagella, viene trasportato come in un sogno, o in un film di fantascienza, indietro nel tempo di quarant’anni. Tuffato nel cuore del decennio più pop della storia, il ragazzo incontra i suoi professori ancora giovani, che lo coinvolgono in un grande concerto di fine anno scolastico: sarà l’occasione per conoscerli meglio e imparare qualcosa di nuovo su sé stesso.

Ne scaturisce uno show frizzante e travolgente con una colonna sonora iconica che spazia dagli Wham! ai Duran Duran, dagli Europe a Whitney Houston, passando per i Ricchi e Poveri e Heather Parisi. In scaletta, dunque, tutte le canzoni che hanno fatto sognare e innamorare un’intera generazione. Accanto ad Arcuri, performer, acrobata e content creator da oltre 38 milioni di followers, un cast di dieci performer scatenati.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Paolo Ruffini, il testo è firmato da Gianfranco Vergoni, le musiche sono di Gabriele De Guglielmo, la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini.

Per la recita delle ore 21.45 (sold out da giorni), il nuovo anno sarà salutato con il tradizionale brindisi di mezzanotte insieme agli artisti.

BIGLIETTERIA Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it