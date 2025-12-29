Nella giornata di oggi, 29 dicembre, alle ore 11, il sindaco Matteo Lepore parteciperà all’udienza privata con Papa Leone XIV, insieme ai sindaci dell’ANCI. L’incontro rappresenta un importante momento di attenzione verso il ruolo delle comunità locali nel promuovere coesione sociale, dialogo e solidarietà.
L’udienza si svolgerà in forma privata. I sindaci parteciperanno indossando la fascia tricolore, a testimonianza del mandato istituzionale e del legame con i territori rappresentati.
Nel corso della visita, il Sindaco Lepore consegnerà al Papa un dono a nome della Città: la Turrita d’Oro del Comune di Bologna. Il dono intende esprimere la profonda riconoscenza della comunità bolognese per la testimonianza di Papa Leone, che richiama costantemente l’umanità al dialogo, alla pace e al disarmo, alla solidarietà e alla custodia della dignità di ogni persona, con particolare attenzione ai più fragili.
La Turrita d’Oro vuole simbolicamente rappresentare la cultura della solidarietà e l’impegno per la Pace, che animano Bologna.