L’Amministrazione Comunale di Calderara, visti i successi delle prime due edizioni, ripropone anche quest’anno il veglione di capodanno in Piazza. Evento che si terrà in Piazza Marconi davanti al Municipio. Si partirà alle 22 con il “family dance”, dedicato in particolare ad un target familiare; dalle 23 la festa si scalderà con il Dj set di Ivo Morini e Thomas Voice.

Anche quest’anno l’organizzazione sarà a cura di SDC Produzioni Eventi, che animerà la piazza con ledwall e giochi di luce.

“Come ho sempre sostenuto – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone – stare insieme e divertirsi è un modo di essere che fa una comunità bella, ottimista e soprattutto coesa. I successi registrati nei primi due capodanni in Piazza ci confermano ciò e ci hanno suggerito di ripetere l’esperienza anche quest’anno, con il terzo Capodanno in Piazza a Calderara. Siamo convinti che sarà come sempre una serata coinvolgente per dare tutti insieme il benvenuto ad un 2026 che auspichiamo bello e ricco di positività per la nostra comunità, e aggiungerei per il mondo intero”.