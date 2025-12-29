<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Consiglio comunale di Vignola ha approvato il Bilancio di previsione 2026, l’ultimo di questa legislatura. Un atto che rappresenta non solo un passaggio contabile, ma anche una scelta politica coerente con il percorso di governo di questi anni e con una visione di lungo periodo per la città. In un quadro nazionale ancora caratterizzato da tagli ai trasferimenti statali, rigidità dei vincoli di finanza pubblica e crescenti bisogni sociali, l’Amministrazione comunale ha scelto di confermare una linea di responsabilità e coraggio, tutelando i servizi fondamentali e continuando a investire su qualità urbana, coesione sociale e sostenibilità, senza aumentare la pressione fiscale su cittadini e famiglie.

Nel documento di bilancio sono previsti 16 milioni di spesa corrente e 6 milioni di investimenti nel 2026 (16.383.000 nel triennio 2026/2028). Il trasferimento complessivo di parte corrente all’Unione Terre di Castelli è di 6.483.553 euro, in aumento rispetto all’anno precedente. In particolare, gli incrementi sono legati al rafforzamento dell’offerta per i nidi d’infanzia (+ 126.000 euro) e per il sostegno educativo agli studenti disabili (+ 94.394 euro). Tra gli investimenti previsti, gli interventi al Centro Nuoto: nel 2026 si lavorerà al rifacimento della copertura della piscina coperta (costo 220.000 euro) e nel 2027 alla riqualificazione della vasca grande esterna (costo previsto 1.743.000 euro). Continuano anche gli interventi sugli edifici scolastici, in particolare per il cosiddetto “relamping” (la sostituzione dei punti luce tradizionali con luci a led) si spenderanno 380mila euro nel 2026 e 270mila euro nel 2027. Quanto agli interventi sulla viabilità, sono previsti 550mila euro per la manutenzione straordinaria, 980mila euro per la messa in sicurezza del ciclopedonale lungo via per Spilamberto e oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione di viale Vittorio Veneto.

“Questo è l’ultimo bilancio della legislatura – dichiara la sindaca di Vignola Emilia Muratori – È un bilancio che guarda avanti, che consolida le scelte fatte in questi anni e che mette le basi per il futuro. Continua, ad esempio, il recupero dell’evasione, solo per quanto riguarda l’Imu sono stati recuperati quasi 550mila euro. Molti dei cantieri in corso arriveranno a conclusione nel 2026, a cominciare da quello della palestra a fianco del centro sportivo Il Poggio. Il secondo stralcio dei lavori sarà finanziato con gli utili della vendita delle farmacie, senza dover ricorrere a ulteriore debito. Mentre per quanto riguarda la riqualificazione sismica delle scuole Moro e Muratori, con la fine delle vacanze di Natale si torna alla normalità. Insomma, abbiamo scelto di non aumentare le tasse, di non arretrare sulla tutela dei servizi, in particolare per le famiglie, e di continuare a investire sulla città, anche in un contesto difficile per gli Enti locali”.