A Castel San Pietro Terme la solidarietà torna a farsi gesto concreto con il pranzo solidale del 29 dicembre ospitato anche quest’anno dall’Anusca Palace Hotel, che ha accolto circa settanta persone in situazione di fragilità. Un momento pensato non solo per offrire un pasto, ma per creare occasioni di incontro, ascolto e condivisione.

L’iniziativa nasce lo scorso anno per volontà di Paride Gullini, presidente del Gruppo ANUSCA scomparso a fine gennaio 2025, e viene oggi confermata come appuntamento stabile grazie alla decisione del nuovo presidente Renzo Calvigioni che ha ribadito l’importanza di dare continuità a questa iniziativa di solidarietà.

Il pranzo, con piatti della tradizione, ha coinvolto complessivamente 70 ospiti ed è stato reso possibile dalla collaborazione tra ANUSCA, l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme, le associazioni Caritas e Auser, con il supporto di una decina di volontari. A servire ai tavoli e a condividere momenti di dialogo con i presenti erano la sindaca Francesca Marchetti, la Giunta comunale con gli assessori Andrea Bondi, Claudio Carboni, Katia Raspanti e Silvia Serotti, il presidente di ANUSCA Renzo Calvigioni, l’amministratore delegato delle Terme Stefano Iseppi e il referente di zona del Lions Club Michele Iannuzzi.

«ANUSCA ha voluto confermare l’iniziativa di solidarietà avviata lo scorso anno dal presidente Paride Gullini, in collaborazione con le istituzioni e con chi opera quotidianamente a contatto con persone in situazione di difficoltà – dichiara il presidente di ANUSCA Renzo Calvigioni –. Si è trattato di un gesto concreto, con l’auspicio che possa aver contribuito a offrire un momento di serenità e a guardare con fiducia al futuro».

Alla giornata ha preso parte anche don Gabriele Riccioni, a testimonianza del valore umano e comunitario dell’iniziativa.

“ANUSCA, le Terme, l’Anusca Palace Hotel e il Bistrot Gastarea sono realtà profondamente radicate a Castel San Pietro Terme – afferma l’amministratore delegato delle Terme Stefano Iseppi –. Ogni giorno lavorano per offrire servizi di qualità e costruire un clima positivo, aprendosi al dialogo con il Comune, la Parrocchia e le associazioni di volontariato, nella consapevolezza che ogni impresa e ogni persona abbia una responsabilità sociale verso la propria comunità”.

«Ringrazio ANUSCA e l’Anusca Palace Hotel per aver rinnovato anche quest’anno questo gesto di grande generosità – conclude la sindaca Francesca Marchetti –. Questo pranzo nasce da un’idea di Paride Gullini, che ricordiamo con gratitudine e affetto: una visione che continua a vivere nella scelta di mettere le persone al centro. Sedersi allo stesso tavolo significa riconoscersi, incontrarsi, sentirsi parte di una comunità. In un tempo segnato da molte fragilità, momenti come questo parlano di umanità e di pace e ci ricordano quanto siano preziose le relazioni».

Il pranzo solidale si conferma così un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontariato, capace di rafforzare il senso di comunità e di attenzione reciproca che caratterizza Castel San Pietro Terme.