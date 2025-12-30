<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Castel San Pietro Terme si prepara ad accogliere il 2026 con un ricco programma di iniziative per la Notte di San Silvestro, pensato per offrire a cittadini e visitatori momenti di allegria, condivisione e leggerezza, tra teatro, musica e il fascino delle piazze illuminate a festa.

L’attesa per la notte di San Silvestro si concentra al Teatro Comunale Cassero, che anche quest’anno registra il tutto esaurito per l’atteso spettacolo di Capodanno “Ride bene chi ride l’ultimo”, in programma alle ore 21.30. Sul palco saliranno i comici Marco Dondarini e Davide Dalfiume, affiancati dall’ospite Willer Collura, per uno spettacolo all’insegna delle risate autentiche, del dialogo e della complicità con il pubblico. Collura, comico reggiano vincitore dell’edizione 2019 de La sai l’ultima?, saprà conquistare la platea con la sua simpatia e la capacità di affrontare temi seri con leggerezza e intelligenza.

Al termine dello spettacolo, dalle ore 23.30, l’attenzione si sposterà in Piazza Galvani, che diventerà il cuore pulsante della Notte di San Silvestro. Qui si terrà il tradizionale brindisi di mezzanotte, a cura della Pro Loco di Castel San Pietro Terme, accompagnato da uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo castellano, regalando a tutti un momento di festa e di gioia condivisa sotto le stelle.

«Il Capodanno è da sempre un momento simbolico, che parla di comunità e di futuro – dichiara la Sindaca Francesca Marchetti –. Vogliamo che sia prima di tutto un tempo condiviso, fatto di relazioni, di sorrisi e della bellezza semplice dello stare insieme nei luoghi che sentiamo nostri. È così che una città si riconosce, si ritrova e guarda con fiducia all’anno che inizia».

Le celebrazioni proseguiranno anche il 1° gennaio con “ La tradizione Continua…Auguri in melodia” un appuntamento che unisce tradizione e musica. A partire dalle ore 10.00, le vie del centro storico saranno animate dal Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, che porterà gli auguri di buon anno a cittadini e visitatori lungo il suo percorso. Alle ore 12.00 è previsto il consueto Brindisi del primo giorno dell’anno in Piazza XX Settembre, con il saluto della Sindaca e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Un Capodanno ed un inizio anno a Castel San Pietro Terme pensato come occasione di incontro e di festa, per vivere la città, riscoprire le sue piazze e celebrare insieme l’inizio del nuovo anno.