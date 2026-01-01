<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il primo bambino nato nella provincia di Modena nel 2026 è venuto alla luce all’ospedale di Sassuolo. Si tratta della piccola Sofia, figlia dei genitori Chiara e Marco, nata alle 2.47 di questa mattina. L’ultimo parto del 2025 era invece avvenuto alle 22.19.

Anche il primo fiocco del Policlinico di Modena è rosa: è quello di Ginevra De Michele, figlia di Debora Vanna Punzo e Cristian De Michele, residenti a Correggio ma attualmente domiciliati a Campogalliano. La bimba è venuta alla luce alle 3.46 di oggi. Dopo di lei è arrivato Samuele Martino, nato alle 4.13. Ha chiuso l’anno scorso Zakarya Banani Ambrosio, venuto alla luce alle 21.47. I penultimi nati del 2025 sono i gemelli Eliyah Aiyamenkhue ed Eliana Osakioyamen nati alle 17.07 e 17.09 di ieri, mercoledì.

All’Ospedale di Carpi, l’ultimo nato del 2025, alle 10.15, è Osaid, un maschietto di 3590 grammi da mamma Chams-Edoha e papà Imad El Boujadi, di cittadinanza marocchina e residenti a Mirandola. È invece una bimba di nome Camelia la prima nata del 2026, venuta al mondo alle 5.43 di questa mattina, del peso di 4025 grammi, da genitori con cittadinanza italiana e di origine marocchina, Kawtar Chafaoui e Nabil Lekrit, residenti a Medolla.

Con la chiusura del 2025 è tempo anche di dare alcuni numeri. I bambini venuti alla luce nei tre punti nascita della provincia modenese sono stati 5.099 di cui 2.939 al Policlinico di Modena, 1.173 all’ospedale di Sassuolo e 987 a quello di Carpi.