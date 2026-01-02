<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

È di 415 petardi sequestrati e 17 verbali il bilancio dell’attività di Polizia locale nella notte di Capodanno.

Nel corso della serata le pattuglie impegnate in piazza Maggiore, insieme al personale della Polizia di Stato, sono intervenute all’incrocio tra via Ugo Bassi, Indipendenza e Rizzoli in quanto numerosi ragazzi facevano uso di petardi lanciandoli tra la folta folla presente.

Sono state fermate 11 persone e sanzionate per lo scoppio di petardi in violazione dell’ordinanza che lo vieta; i pezzi sequestrati invece arrivano a 228.

Altri 66 petardi di grandi dimensioni sono stati sequestrati su via Righi ad un commerciante che, avendo solo una licenza per vendita di vischio, è stato multato con 500 euro.

Nel resto della città sono state sanzionate altre quattro persone sempre per scoppio petardi con un totale di 121 pezzi sequestrati.