Una tradizione che si rinnova. Martedì 6 gennaio a Castelfranco Emilia si celebra l’Epifania con una giornata ricca di appuntamenti diffusi su tutto il territorio comunale. La giornata si apre alle ore 8 in Corso Martiri, con il mercato settimanale straordinario, che andrà avanti fino alle 13. Sempre in Corso Martiri, a partire dalle ore 8.30, nella zona dello Sportello al Cittadino, arriva uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Befana in Vespa, con distribuzione di caramelle, tè caldo e vin brulé, a cura del Vespa Club Castelfranco Emilia. Alle ore 10.30, al Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”, spazio alla creatività con “Calze al Museo”, laboratori per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni, dedicati all’Epifania e alla scoperta del museo in modo giocoso. L’attività è su prenotazione, scrivendo a museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

Il pomeriggio porterà attività su tutto il territorio. Dalle ore 14, alla Palestra “Paolo Ferranti” di Cavazzona, si svolge “La Befana dello Sport”, con giochi multisportivi, animazione per bambini, lo spettacolo “Che magia questa Epifania”, stand gastronomici e la tradizionale distribuzione della calza della Befana. L’iniziativa è curata dall’Associazione La Città degli Alberi. Sempre nel pomeriggio, dalle ore 14.30, al Salone del Circolo ARCI di Manzolino, va in scena “Viva la Befana”, con doni e uno spettacolo di magia dedicato ai bambini, a cura del Circolo ARCI “G. Preti”. Alla stessa ora, alle 14.30, all’ex Cineteatro “Salus” di Gaggio, si tiene la Festa della Befana promossa dalla Parrocchia di Gaggio, con una proiezione cinematografica per famiglie e l’arrivo della Befana. Il pomeriggio prosegue dalle ore 15 alla Polisportiva La Stalla, con “Arriva la Befana”, un momento di giochi, animazione e distribuzione delle calze, a cura della Polisportiva Castelfranco Emilia ASD APS. A chiudere la giornata, alle ore 18 al Teatro Dadà, lo spettacolo “Il bosco delle storie di Natale”, proposto da ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione. Uno spettacolo teatrale gratuito per famiglie, consigliato per bambini dai 3 anni in su, che accompagna grandi e piccoli verso la conclusione delle festività natalizie attraverso il racconto e la magia del teatro.

«L’Epifania è una festa che a Castelfranco Emilia chiude, di fatto, la rassegna di eventi natalizi e lo fa rendendo propri i tratti distintivi di ciò che nell’ultimo mese è stato centrale: la comunità e la partecipazione – sottolinea l’assessore agli eventi, Silvia Cantoni -. È un modo per salutare le festività natalizie insieme, valorizzando il territorio e offrendo occasioni di incontro e divertimento per tutte le età».