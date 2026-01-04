<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, Guastalla ospiterà due concerti corali in due diverse location, offrendo alla cittadinanza momenti di musica e celebrazione artistica.

Ore 16:00 – “Magiche Armonie di Natale” in Duomo

Presso il Duomo di Guastalla, il Coro Civico Città di Guastalla recupererà il concerto precedentemente programmato per il 26 dicembre. Sotto la direzione di Simona Longhi, il coro eseguirà il programma “Magiche Armonie di Natale”. L’esibizione vedrà la partecipazione dei musicisti Stefano Ghiotti al pianoforte e Marco Nerenti al violino. L’evento è patrocinato dal Comune di Guastalla con il sostegno di Emilbanca e BCC Credito Cooperativo.

Ore 16:30 – “Tante Voci per un Bimbo” al Salone Padre Paolino

Alle ore 16:30, si terrà l’appuntamento presso l’Oratorio, in Via Piave 1/A. Il Coro Voci Bianche dell’Oratorio presenterà il concerto “Tante voci per un bimbo”. Ispirato al tema della luce che vince le tenebre, l’evento curato dai giovani cantori offrirà un’atmosfera raccolta e gioiosa, ideale per le famiglie e per chi desidera vivere il senso profondo della festività.