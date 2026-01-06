<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In occasione dell’odierna nevicata che ha interessato l’Emilia-Romagna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impegnati nei servizi di assistenza e soccorso agli automobilisti in transito.

Nella circostanza, i Carabinieri raccomandano di utilizzare veicoli muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio e di guidare con la massima prudenza, mantenendo una velocità ridotta. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguiranno fino a cessata esigenza, sempre a fianco dei cittadini che in caso di necessità possono allertare i soccorsi telefonando al Numero unico di emergenza 112.