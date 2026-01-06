<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il prossimo 10 gennaio 2026, a chiusura del tempo di Natale, il Centro Culturale Blaise Pascal, in collaborazione con il Comitato Amici di Rolando Rivi , l’Associazione Città di Reggio e l’Istituto San Vincenzo de’ Paoli , propone una serata di ascolto di musica sacra. L’opera proposta sarà L’Oratorio de Noël, per soli, coro e orchestra composto nel 1860 da Camille Saint-Saëns, autore molto stimato nella seconda metà dell’800 per le sue considerevoli doti di compositore e organista, attivo presso la chiesa de La Madeleine di Parigi. Il concerto sarà ad entrata libera.

L’esecuzione, che avrà inizio alle ore 21:00 presso la chiesa di san Spiridione (ingresso da via Nuova 7 Reggio Emilia), sarà affidata ai Solisti della Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio Emilia e dall’Ensemble Strumentale e Corale di san Francesco da Paola sotto la direzione del maestro Primo Iotti.

L’oratorio è una composizione di contenuto religioso non liturgico che prende il nome dal luogo, l’”oratorio” appunto, nel quale san Filippo Neri era solito tenere delle meditazioni per i fedeli della metà del 500 con il supporto di esecuzioni musicali. Durante i secoli a seguire, fino ai giorni nostri, tutti i compositori si sono cimentati con questa forma musicale, creando dei capolavori immortali.

Con questa iniziativa, gli organizzatori si prefiggono di offrire alla cittadinanza una serata in cui vivere un’esperienza di bellezza e serenità nella contemplazione del mistero del Natale in cui l’intera umanità rivive la memoria della venuta del salvatore del mondo.