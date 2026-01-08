<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Sponsorizzare” una rotatoria o un’area verde facendosi carico della manutenzione e, in cambio, avere la possibilità di farsi pubblicità esponendo il proprio marchio commerciale. È l’invito che il Comune di Carpi rivolge agli operatori economici attraverso il bando per la sponsorizzazione, già on line sul sito istituzionale del Comune (nella sezione Amministrazione trasparente, da dove si possono scaricare anche i moduli necessari e l’elenco delle aree disponibili), che è e aperto fino a mercoledì 21 gennaio e riguarda circa 25 aree in città e nelle frazioni.

Attiva già da diversi anni, la possibilità di prendersi cura delle aree verdi al centro delle rotatorie sponsorizzando la propria azienda è prevista anche dal nuovo Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato del Comune. Aderendo al contratto di sponsorizzazione, che prevede anche il pagamento di un canone, lo sponsor provvederà a proprie spese alla manutenzione del verde e cioè a sfalci, irrigazione delle piante presenti, pulizia degli arbusti e rifilatura dei bordi. In cambio, potrà esporre all’interno dell’area uno o più cartelli (al massimo due per le aree verdi e uno per ciascun ramo di accesso nelle rotatorie) per dare pubblicità alla propria azienda, senza richiedere autorizzazioni specifiche ed esentato dal pagamento del canone per esposizione pubblicitaria.

Possono fare domanda, compilando il modulo presente sul sito e inviandolo tramite posta certificata al settore Ambiente (ambiente@pec.comune.carpi.mo.it), gli operatori economici regolarmente iscritti al Registro delle imprese della provincia in cui ha sede l’impresa stessa. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare proposte di collaborazione e sponsorizzazione da parte di soggetti che svolgono attività confliggenti con le linee dell’attività istituzionale dell’amministrazione, che possano costituire pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dell’ente o che possano creare conflitto di interessi tra l’attività pubblica e privata. Inoltre, non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzare le loro attività.

Il contratto di sponsorizzazione ha una durata minima di 5 anni e può arrivare a un massimo di dieci dal momento della sottoscrizione. Il Comune di Carpi, attraverso i propri tecnici, effettuerà controlli periodici per verificare lo stato di manutenzione dell’area.

Per le rotatorie e le aree verdi per le quali non saranno presentate proposte di sponsorizzazione, il Comune si riserva la possibilità di procedere con successivi affidamenti diretti.