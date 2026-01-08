La Cina punta su tecnologie IA sicure e affidabili entro il 2027

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a garantire entro il 2027 una fornitura sicura e affidabile delle tecnologie principali legate all’intelligenza artificiale (IA), mantenendo la portata industriale e il livello di empowerment tra i più avanzati al mondo, secondo un recente piano d’azione governativo.

Il piano, emanato congiuntamente da otto dipartimenti tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, l’Amministrazione cinese del cyberspazio e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, delinea una spinta ambiziosa per integrare in profondità l’IA con il settore manifatturiero, coltivare nuove forze produttive di qualità e rafforzare complessivamente la nuova industrializzazione.

Entro il 2027, il piano mira all’applicazione approfondita da tre a cinque modelli di IA di grandi dimensioni per uso generico nel manifatturiero, nonchè allo sviluppo di modelli di grandi dimensioni specializzati e a copertura completa per i diversi settori, alla creazione di 100 dataset industriali di alta qualità e alla promozione di 500 scenari applicativi tipici.

Il Paese mira inoltre a coltivare da due a tre imprese leader dell’ecosistema con influenza globale, un gruppo di piccole e medie imprese specializzate e altamente qualificate, nonchè un gruppo di fornitori di servizi abilitanti con competenze sia nella tecnologia IA sia nel know-how industriale.

La Cina prevede anche di costruire un ecosistema open source leader a livello mondiale, rafforzando le capacità di governance della sicurezza e contribuendo con soluzioni cinesi allo sviluppo globale dell’IA.

Il documento indica misure come la promozione dello sviluppo coordinato di hardware e software per i chip di IA, il sostegno alle innovazioni nei metodi di addestramento e inferenza dei modelli, la valorizzazione dei modelli chiave specifici per ogni settore di grandi dimensioni e l’integrazione profonda delle tecnologie dei modelli di grandi dimensioni nei processi produttivi centrali.

Il piano sottolinea infine la necessità di conseguire progressi nelle tecnologie chiave quali la protezione della sicurezza degli algoritmi dei modelli industriali e la tutela dei dati per l’addestramento.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-