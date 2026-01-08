<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Ha fatto registrare il tutto esaurito Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alle 21.00.

Sul palco, un carismatico Ruffini si destreggia tra le travolgenti incursioni degli attori della Compagnia livornese, attiva da circa trent’anni e formata da interpreti con disabilità. Lo spettacolo, diretto da Lamberto Giannini, è impreziosito dalle note al pianoforte di Claudia Campolongo.

Happening comico fuori dagli schemi, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io scardina ciò che ci ostiniamo a definire “normale”. In un mix travolgente di risate, emozione e ribellione, lo show indaga la spiritualità e l’essenza della vita. Irriverente e spregiudicato, lo spettacolo è un antidoto necessario per recuperare quella leggerezza e quell’audacia oggi spesso soffocate dal “politicamente corretto”.

Din Don Down è una produzione Paolo Ruffini per Vera Produzione.

I biglietti per lo spettacolo sono esauriti (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-paolo-ruffini-13-14-gennaio-2026/). Eventuali titoli di ingresso dovuti a rinunce saranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio di ogni serata.

Info Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it