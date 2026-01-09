<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Servirà a capire se il decesso sia avvenuto per asfissia oppure per le ustioni provocate dalle fiamme l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese morto la notte di Capodanno nel rogo del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera.

La Procura di Bologna ha disposto la riesumazione della salma su delega della Procura di Roma, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti. Se però nell’ambito dell’inchiesta dovessero essere indagati i gestori del locale i tempi potrebbero allungarsi per la necessità di coinvolgerli nelle operazioni. Il pm bolognese che si sta occupando del caso è Roberto Ceroni. (Ama/ Dire)