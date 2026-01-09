<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si chiama “UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza” ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune di Modena rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, e che prende il via a partire da febbraio con quattro percorsi tematici gratuiti, costruiti insieme alle principali associazioni di categoria ed enti di formazione del territorio. L’obiettivo è accompagnare le nuove generazioni dentro le trasformazioni del mercato del lavoro, offrendo uno strumento concreto per orientarsi, scegliere e costruire il proprio futuro professionale, a partire dalle competenze richieste oggi dal territorio.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala di Rappresentanza del Palazzo municipale alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, della responsabile Ufficio Sport e Giovani Giovanna Rondinone e dei rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte: Valeria Bellesia per Cna – FoER, Francesca Sola per Cescot Modena, Andrea Baraldini per Lapam Confartigianato e Andrea Alessandrelli per Iscom Formazione.

“Costruiamo il futuro della nostra comunità – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi – investendo sulle giovani generazioni e le loro competenze: il progetto si inserisce all’interno di un quadro più complessivo di azioni che coinvolge diversi Assessorati e che mira a offrire sempre più opportunità alle generazioni più giovani che vogliono costruirsi un percorso di vita e lavoro, a Modena; il futuro passa da azioni di sistema – grazie al dialogo e alla collaborazione tra pubblico, privato, imprese e istituzioni locali – in grado di fornire risposte ai bisogni delle giovani generazioni, mettendole nelle condizioni di esprimere le loro competenze nel mercato del lavoro”.

UpskillYOUng è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 14/2008 sulle politiche per le nuove generazioni e propone un’offerta formativa concreta e orientativa, capace di unire workshop pratici, laboratori, visite in azienda e momenti di confronto diretto con imprenditori e professionisti. Ogni percorso ha una durata di 26 ore e punta a rafforzare competenze trasversali, consapevolezza professionale e capacità di lettura dei settori più dinamici dell’economia modenese, favorendo un incontro più efficace tra domanda e offerta di lavoro.

I quattro percorsi coinvolgono complessivamente fino a 70 giovani. Il primo è “Green Future Lab”, in programma tra febbraio e marzo 2026, ed è dedicato ai mestieri della sostenibilità e all’imprenditorialità green, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese impegnate nella transizione ecologica. Tra marzo e aprile si tiene “Digital Next – Smart Tourism Bootcamp”, che esplora le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dagli strumenti digitali nel settore turistico e ricettivo, dalla gestione dei clienti alla creazione di contenuti e servizi innovativi. “Dall’idea all’impresa”, in calendario tra aprile e maggio, accompagna aspiranti imprenditori lungo il percorso che porta dalla nascita di un’idea alla sua possibile realizzazione, fornendo strumenti pratici e testimonianze dirette. Infine a fine estate, tra settembre e ottobre, è programmato il percorso dedicato a “Intelligenza artificiale e autoimprenditorialità nel terziario” approfondisce l’impatto delle nuove tecnologie su commercio e servizi, con un taglio operativo e orientato al mercato.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra il Comune di Modena e una rete articolata di partner territoriali, tra cui Cna Modena, Cna Formazione Emilia-Romagna, ART-ER – Hub Talenti Modena, Confesercenti Modena e Cescot, Lapam Confartigianato e Imprese con Formart Modena, Confcommercio e Iscom Formazione. Una sinergia che rafforza il legame tra formazione, imprese e giovani, valorizzando l’ecosistema produttivo locale.

La selezione è pubblica e rivolta a ragazze e ragazzi maggiorenni, fino ai 35 anni, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, residenti o studenti nel territorio provinciale di Modena e in possesso dei requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti. Le domande possono essere presentate entro scadenze diverse, legate all’avvio dei singoli percorsi, e devono essere inviate all’Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena, anche da posta elettronica non certificata, allegando documento di identità e curriculum vitae.

Tutti i dettagli sull’avviso pubblico, sulle modalità di partecipazione e sulle scadenze sono disponibili sui siti del Comune di Modena e di Informagiovani.