Si intitola Out Of Office il nuovo spettacolo di Giorgia Fumo che la stand-up comedienne propone al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 15 gennaio alle ore 21.00.

Sulla scia del grande successo di Vita Bassa, che nel 2024 ha conquistato il pubblico di Via Saragozza, Giorgia Fumo torna in scena con il suo stile inconfondibile. Grazie a una comicità intelligente e pungente, l’artista si riconferma come una delle voci più brillanti e originali della stand-up comedy italiana.

Con Out Of Office, Giorgia Fumo trascina il pubblico in un’esilarante esplorazione delle follie aziendali, mettendo a nudo la metamorfosi – spesso grottesca – subita dal mondo del lavoro negli ultimi quindici anni. Forte di un’esperienza decennale in azienda, la comica trasforma tredici anni di vita d’ufficio in una satira affilata. Il mondo del lavoro viene analizzato tra PowerPoint e burnout, fogli Excel e la retorica di chi si vanta di ‘lavorare con le persone’, tra i post strappalacrime di LinkedIn e le immancabili risse per il controllo dell’aria condizionata.

Lo spettacolo trascende la stand-up comedy per farsi specchio fedele della nostra quotidianità: un racconto vivace di un universo dove, volenti o nolenti, consumiamo le nostre giornate intrecciando ambizioni, frustrazioni e limiti quotidiani. Attraverso uno sguardo acuto e mai banale, l’artista ci insegna a trovare il lato comico nelle pieghe della routine aziendale, dimostrando che anche nel caos delle riunioni incessanti c’è spazio per fermarsi, ridere di sé e riflettere.

Out Of Office è scritto da Giorgia Fumo, con la supervisione ai testi di Manuela Mazzocchi e la regia di Enrico Zaccheo. Lo spettacolo è prodotto e distribuito da Savà Produzioni Creative.

