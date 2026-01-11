<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il giovane, cittadino straniero residente a Reggio Emilia, indossava calzature non idonee ed è caduto rovinosamente, riportando un grave trauma a tibia e caviglia. Sul posto era già presente una squadra della stazione del del Soccorso Alpino e Speleologico monte Cusna: i tecnici hanno rapidamente raggiunto l’infortunato, provvedendo alla stabilizzazione degli arti e al suo posizionamento su barella toboga. Il ragazzo è stato successivamente affidato all’elisoccorso EliBologna, che lo ha trasportato in ospedale in codice 2.