<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La carta d’identità non è più di carta: dal 2026 viene sostituita da uno strumento moderno, sicuro e pratico. Per aiutare i cittadini a passare alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo semplice e veloce, il Comune di Novellara organizza un Open Day dedicato ai residenti ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

L’iniziativa si svolgerà martedì 13 gennaio: dalle 9 alle 18, con orario continuato, sarà possibile richiedere la CIE recandosi direttamente all’URP, senza appuntamento.

L’Open Day è pensato anche in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide e dovranno essere sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con una fotografia recente (senza occhiali); la carta d’identità cartacea in corso di validità o quella elettronica scaduta; Tessera Sanitaria/Codice Fiscale. Il costo è di 22,30 euro con pagamento esclusivamente tramite POS (bancomat o carta di credito).

I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. I cittadini stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune invita i residenti interessati a cogliere questa opportunità per mettersi in regola con anticipo e ottenere un documento aggiornato, più funzionale e adatto ai servizi di oggi.