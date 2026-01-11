<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In giornata la stazione del SAER monte Cusna é intervenuta per soccorrere un 50enne che, a seguito di una rovinosa caduta sulla neve, si é procurato una sospetta frattura alla caviglia.

L’uomo era in compagnia di amici nei pressi del lago Calamone, alle pendici del monte Ventasso nell’omonimo comune, quando é accaduto l’incidente. Prontamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono tempestivamente arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno immobilizzato l’arto all’infortunato e posizionato su barella da recupero Sked per il trasporto all’ambulanza di Busana, giunta al parcheggio e a cui é stato affidato il paziente.