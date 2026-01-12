Home Video Pillole Einstein Telescope, Todde “È un’occasione che la Sardegna non vuole perdere” Video Pillole Einstein Telescope, Todde “È un’occasione che la Sardegna non vuole perdere” 12 Gennaio 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a2e5bde4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2e5bde4' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aff7a585&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aff7a585' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7793d48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7793d48' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab9c4cdf&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9c4cdf' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Einstein Telescope, Bernini “In Sardegna creeremo grande comunità scientifica” Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari” Schillaci “Dal Cdm legge delega per un sistema sanitario più efficiente” <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a9817636&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9817636' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8a3f890&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8a3f890' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad9290df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad9290df' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a96e8f7e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a96e8f7e' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________