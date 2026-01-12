<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia, riunito nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio nella Sala del Tricolore, si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana e per il capotreno Alessandro Ambrosio assassinato alla stazione di Bologna.

In accordo con i capigruppo, il presidente del Consiglio Matteo Iori ha ricordato che nei giorni scorsi si sono svolti i funerali delle sei giovanissime vittime italiane morte la notte di Capodanno nell’incendio divampato nel locale Le Costellation: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, Achille Barosi e Chiara Costanzo 16enni di Milano, Emanuele Galeppini 17enne di Genova, Riccardo Minghetti 16enne di Roma e l’italo svizzera Sofia Prosperi 15enne di Lugano. Il Consiglio ha, inoltre, ricordato Alessandro Ambrosio, 34enne di Zola Predosa assassinato nella serata del 5 gennaio nel parcheggio dello scalo bolognese mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro. A tutte le loro famiglie il Consiglio ha espresso solidarietà e vicinanza.