<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

L’Amministrazione Comunale di Mirandola comunica il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di Via Dosso, n°32, sede del comitato frazionale di San Giacomo Roncole (Crocicchio Zeni), utilizzato anche dalle associazioni locali. La struttura, già oggetto in passato di interventi di ripristino del tetto, è stata ora completamente rinnovata, sia all’interno sia negli spazi esterni, per garantire funzionalità, sicurezza e fruibilità agli utenti per un totale di investimento complessivo pari a € 26.110,44.

I lavori principali, affidati a ditte specializzate, hanno riguardato:

Impianto di smaltimento acque reflue

Installazione nuove grondaie e smaltimento di quelle esistenti

Adeguamento impianto idraulico e gas, rifacimento tubazioni, sistemazione scarichi e sanitari, allaccio cucina, installazione climatizzatore

Fornitura di un box in lamiera zincata a doppia pendenza ad uso deposito

Tinteggio dei locali interni

A queste opere si aggiungono gli interventi svolti in amministrazione diretta dalla squadra tecnica del Comune, che ha provveduto alla rimozione degli arbusti invasivi e al rifacimento della recinzione eterna ed alla rimozione di un vecchio box, oltre a fornire supporto tecnico e logistico alle ditte durante l’esecuzione dei lavori.

«Con il completamento di questi lavori – sottolinea l’Assessore Federica Luppi – rinnoviamo concretamente l’attenzione concreta dell’Amministrazione Comunale alle necessità delle frazioni, rafforzando e potenziando gli spazi di aggregazione e le strutture a disposizione della comunità. Ci tengo a ringraziare il personale del nostro servizio manutenzione fabbricati per la qualità del lavoro svolto. Il nostro impegno è garantire luoghi sicuri e funzionali, dove associazioni e cittadini possano operare al meglio».