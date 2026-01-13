<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un “patto” per affrontare insieme eventuali criticità ed emergenze che potrebbero verificarsi lungo circa i 300 chilometri di rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna.

È quanto prevede l’accordo, predisposto in base alla normativa in vigore e approvato dalla Regione, sottoscritto tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e Ferrovie Emilia-Romagna (Fer). L’obiettivo, in sintesi, è quello di rafforzare la collaborazione e raggiungere la massima efficacia operativa in caso di criticità, emergenze e incidenti, anche nella previsione, prevenzione e gestione dei rischi, di qualunque tipo: tecnici, naturali o causati dall’attività umana. L’accordo è stato siglato dal direttore dell’Agenzia regionale e avrà durata triennale.

“L’esperienza ci ha insegnato che il lavoro di squadra è la risposta migliore e più efficace di fronte a qualunque emergenza- sottolinea la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Insieme a Fer, vogliamo rafforzare la nostra preparazione, mettendo insieme conoscenze e competenze, per continuare a migliorare sempre la capacità di risposta di fronte a scenari anche molto complessi”.

“Questo accordo rappresenta un passo ulteriore nella direzione della collaborazione con la Protezione civile- sottolinea il direttore generale di Fer, Fabrizio Maccari- e va a rafforzare un rapporto consolidato, già in essere, con la sede regionale dell’Agenzia. È positivo rinforzare le buone pratiche di scambio delle informazioni e delle procedure, ma, al di là della teoria, è fondamentale che si preveda la possibilità di svolgere esercitazioni ed eventi di formazione specifica comune sulle emergenze, attività che sono parte integrante del sistema di Gestione della sicurezza di Fer”.

Il ruolo di Fer

Fer è gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà o competenza della Regione; gestisce, in Emilia-Romagna e in una porzione limitata della limitrofa Lombardia, 364 chilometri di rete ferroviaria a binario semplice (di cui circa 300 in Emilia-Romagna). Gestisce inoltre, sempre nell’ambito delle due regioni, 8 scali merci, 52 stazioni e 68 fermate con servizio viaggiatori (circa 45 stazioni e oltre 65 fermate in Emilia-Romagna).

Cosa prevede l’accordo per le parti

Fer garantirà le informazioni specifiche sul sistema infrastrutturale, in modo da consentire la valutazione del rischio e la predisposizione di scenari per l’emergenza. Organizzerà, inoltre, in collaborazione con l’Agenzia regionale e le strutture territoriali di Protezione civile, esercitazioni sulle aree ferroviarie di competenza, anche in galleria. Fornirà all’Agenzia l’accesso agli strumenti operativi realizzati per la previsione e la prevenzione dei rischi che interessano l’infrastruttura e aggiornerà i riferimenti (telefono, posta elettronica) della sala operativa Fer, in modo da rendere quanto più tempestiva possibile l’azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale.

L’Agenzia regionale, dal canto proprio, metterà a disposizione di Fer le informazioni in proprio possesso in merito ai piani di Protezione civile elaborati a livello territoriale e le indicazioni contenute, con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità con il coinvolgimento degli impianti e/o il traffico ferroviario. L’Agenzia, inoltre, fornirà a Fer gli strumenti del sistema di allertamento regionale, oltre a dati e informazioni relativi a eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi boschivi) che dovessero verificarsi sul territorio. Metterà poi a disposizione di Fer, qualora sia necessario, una postazione per la gestione delle emergenze nella sala operativa regionale di Protezione civile e renderà disponibili, in funzione di eventuali emergenze, informazioni e immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di WebGis, che possano essere di supporto.

L’Agenzia e Fer potranno svolgere insieme, in caso di necessità, attività di informazione, formazione e addestramento sui temi della prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali e antropici, ma anche sull’organizzazione del sistema ferroviario regionale e su aspetti tecnici relativi alla circolazione dei treni. Fer, in qualità di gestore dell’infrastruttura regionale, potrà partecipare alle esercitazioni di Protezione civile promosse dall’Agenzia per verificare, migliorare e adottare le procedure di intervento in caso di emergenza. L’Agenzia, a sua volta, potrà partecipare alle esercitazioni promosse da Fer.