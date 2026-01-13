<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prenderà il via nel mese di gennaio 2026, il percorso “Dialoghi adolescenti”, una palestra dialogica rivolta a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi adolescenti, promosso dal Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico, presso la sede di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e approfondimento su come stare in dialogo con gli adolescenti, affrontando anche le questioni più complesse e scomode della crescita: la condivisione delle regole, la gestione dei conflitti, l’uso delle tecnologie e dei social media, i videogiochi e le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Il percorso è rivolto in particolare agli adulti di riferimento di adolescenti dagli 11 anni in su e si svilupperà attraverso un approccio laboratoriale, favorendo il confronto, lo scambio di esperienze e strumenti concreti da utilizzare nella quotidianità educativa.

Gli incontri si terranno mercoledì 22 e 29 gennaio e 5 febbraio 2026, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Centro per le Famiglie di Fiorano, a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32.

A condurre il percorso saranno Patrizia Montanari e Silvia Bertoncelli, responsabile e coordinatrice del Servizio Politiche per Famiglie, Infanzie e Adolescenze dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: centroperlefamiglie.fiorano@distrettoceramico.mo.it o www. www.distrettoceramico.mo.it