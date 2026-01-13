<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La ceramica italiana partecipa a Keramiko 2026, l’esposizione biennale luogo d’incontro tra i professionisti del mondo dell’edilizia e della ceramica austriaci. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento si tiene presso il quartiere fieristico di Wels dal 14 al 16 gennaio. Anche quest’anno la manifestazione si svolge contemporaneamente a KOK, la fiera austriaca delle stufe e dei caminetti in muratura, maiolica e ceramica.

La manifestazione – sponsorizzata da Ceramics of Italy – è organizzata dalla Österreichische Fliesenverband, l’associazione austriaca dei posatori e distributori, con la quale prosegue un proficuo rapporto di cooperazione per la promozione delle piastrelle Made in Italy.

A Keramiko è previsto un programma di seminari e conferenze sui principali temi di interesse per il mondo delle costruzioni austriaco; Ceramics of Italy è presente tra i panel dei relatori con un intervento sulla ceramica italiana e su Cersaie, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 10:00.

Le ceramiche italiane, nel 2024, hanno esportato in Austria 9,2 milioni di metri quadrati, per un valore pari a circa 135 milioni di €. Il mercato austriaco rappresenta il 3% delle esportazioni totali del settore ed il 6% delle esportazioni in Unione Europea.