<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Sabato 17 gennaio arriverà al Teatro Michelangelo di Modena (Via Pietro Giardini, 255) il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour” di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.

Dal 6 gennaio Massimo Di Cataldo tornerà sul palco con uno spettacolo intimo, emozionante e dal taglio narrativo: «Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent’anni di musica. Un viaggio fatto di energia condivisa, lungo tutta l’Italia». Lo spettacolo che celebra la storica “Se adesso te ne vai” con la quale Massimo si consacrò tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo nel 1996, ripercorre la storia dell’artista attraverso le sue più famose canzoni: relazioni d’amore, d’amicizia e bizzarri retroscena del mondo dello spettacolo saranno il filo conduttore del concerto. Aneddoti di toccante intimismo, che rivelano le origini di alcuni dei suoi brani musicali, raccontati a tratti con intrigante ironia.

Sul palco, insieme a Massimo e la sua chitarra acustica, Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano partecipano alla tessitura di armonie eleganti ed evocative, coadiuvati da un peculiare set up elettronico, con atmosfere di synth, vocoder e drum machine.

Acquisto biglietti: https://linktr.ee/MassimoDiCataldo