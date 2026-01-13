<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Comincia a prendere forma la nuova Piazza di Limidi – che nelle idee sarà il nuovo centro della frazione – non solo sulla carta ma attraverso il dialogo diretto con chi il territorio lo vive ogni giorno. Nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, si è compiuto ieri un passo fondamentale: il Tavolo di Negoziazione, l’organo partecipativo che coinvolge, nella discussione del progetto, i principali stakeholder, si è riunito ieri per visionare e discutere la prima bozza progettuale elaborata dallo studio professionale incaricato. Il progetto, che si è classificato tra i primi posti in Emilia-Romagna nello specifico bando, entra così nella sua fase operativa.

L’incontro di ieri ha permesso di tradurre in prime ipotesi architettoniche gli indirizzi approvati, volti a trasformare l’area tra via Papotti, via Limidi, piazzale Don Silvestri e il parco Limidi Verde da spazio prevalentemente cementificato a piazza aggregativa verde e sostenibile. Al centro del confronto non c’è solo l’estetica urbana, ma la funzionalità sociale: la nuova piazza è pensata come un fulcro intergenerazionale capace di ospitare bambini, anziani e adolescenti. La riqualificazione potenzierà la rete di servizi e spazi per la comunità locale. Durante l’incontro del Tavolo, che vede il coinvolgimento attivo di realtà come il Centro Polivalente, l’Arci, la parrocchia di San Pietro in Vincoli e le scuole della frazione – oltre che una rappresentanza dei genitori -, i partecipanti hanno potuto analizzare i primi disegni tecnici, ponendo domande e offrendo spunti correttivi per garantire che l’opera risponda realmente ai desideri dei residenti. A inizio febbraio in Consiglio Comunale verrà proposto per l’approvazione il contratto di rigenerazione urbana che riguarda proprio la nuova Piazza di Limidi.

Sull’importanza di questo metodo di lavoro, Roberta Lanza, assessora alla Partecipazione del Comune di Soliera, ribadisce che «la presentazione di questa prima bozza segna un momento di grande concretezza: stiamo vedendo le prime traduzioni visive delle necessità espresse dai cittadini. Per noi la partecipazione è al centro dell’operato, ed è il motore che rende un’opera pubblica un bene comune sentito e rispettato. Discutere insieme la bozza con i portatori di interesse ci permette di affinare il progetto, riducendo le distanze tra la visione tecnica e il vissuto quotidiano. Vogliamo che Limidi abbia finalmente un cuore pulsante, un centro che favorisca l’integrazione e la socialità, e lo stiamo costruendo, passo dopo passo, insieme a chi lo abiterà».