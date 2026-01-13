<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prosegue la campagna di comunicazione e responsabilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne da parte dei Carabinieri della Compagnia di Imola. Un impegno quotidiano per rafforzare la consapevolezza sul tema, delicato e all’ordine del giorno che i militari stanno portando avanti unitamente alle Istituzioni locali e agli Enti privati, come la Fondazione – Cassa di Risparmio di IMOLA. Nella circostanza, i Carabinieri distribuiranno dei manifesti e delle brochure informative ricche di consigli utili.

Link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso