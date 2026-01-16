<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un momento di dialogo e riflessione sul ruolo della società civile nella costruzione di un futuro di pace tra Palestina e Israele: è “Rise for peace”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bologna in programma lunedì 19 gennaio alle 18 al Cinema Modernissimo.

Interverranno Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, due persone oggi fortemente impegnate nel diffondere il messaggio che la pace è possibile e la speranza è un’azione.

Maoz Inon, imprenditore israeliano che ha perso entrambi i genitori nell’attacco del 7 ottobre 2023, e Aziz Abu Sarah, palestinese che ha perso il fratello durante la detenzione in carcere da parte dei soldati israeliani, hanno trasformato il loro dolore in un impegno pubblico per la riconciliazione e la pace.

All’incontro saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e Benedetto Zacchiroli, presidente di Unesco Iccar – International coalition of inclusive and sustainable cities.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con iscrizione al form online in questa pagina:

https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/rise-for-peace-palestina-israele