La Giunta del Comune di Bologna ha approvato la nuova Carta dei Servizi Sociali: uno strumento fondamentale di trasparenza, informazione e garanzia dei diritti delle cittadine e dei cittadini che accedono al nostro sistema di welfare.

Il documento è stato redatto dal Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità, in collaborazione con il Dipartimento Programmazione Dati, Digitale, Diritti e Pari opportunità e con Asp Città di Bologna.

La Carta offre una visione complessiva dell’intero sistema dei servizi sociali, includendo sia i servizi erogati direttamente dal Comune di Bologna, sia quelli gestiti da Asp Città di Bologna per conto del Comune, oltre all’insieme dei progetti mirati alla promozione della salute e del benessere, in un’ottica di prossimità e valorizzazione del welfare di comunità.

L’aggiornamento costante di tutte queste informazioni viene garantito grazie al collegamento diretto ai servizi e alle pagine informative presenti sul sito istituzionale, offrendo così a cittadine e cittadini un punto di riferimento sempre attuale e affidabile per orientarsi nel sistema dei servizi sociali.

Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accessibilità dei servizi. La Carta esplicita le azioni messe in campo dal Comune per garantire un accesso il più possibile ampio e inclusivo: sedi prive di barriere architettoniche, canali di accesso diversificati (in presenza, telefonici, via email e online), digitalizzazione delle istanze nel rispetto degli standard di accessibilità definiti da AgID, supporto all’accesso digitale e utilizzo del nuovo simbolo ONU per la disabilità per segnalare i servizi pienamente accessibili. Un impegno concreto che punta a ridurre gli ostacoli, fisici e digitali, e a facilitare l’accesso anche alle persone con fragilità o disabilità.

La Carta definisce inoltre gli standard di qualità dei servizi, stabiliti sulla base dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) previsti dalla normativa nazionale. Accanto a questo il documento individua anche le azioni per il miglioramento continuo, valorizzando l’ascolto degli utenti, la raccolta strutturata dei feedback, per favorire lo sviluppo di un servizio sociale sempre più efficace, trasparente e centrato sui bisogni delle persone accolte e in carico.

Con l’approvazione della nuova Carta dei Servizi Sociali il Comune di Bologna rafforza il proprio impegno per un sistema di welfare equo, trasparente, accessibile, capace di rispondere ai bisogni anche nuovi ed emergenti della comunità.

Consulta la Carta dei Servizi Sociali