I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 49enne, nato in provincia di Cosenza, senza fissa dimora e disoccupato, per furto in abitazione. È successo durante un intervento dei Carabinieri in via Martiri di Monte Sole, per verificare la presenza di un uomo che era stato visto aggirarsi con fare sospetto, armeggiando nei pressi della grondaia di rame di un palazzo condominiale.

All’arrivo dei militari, il soggetto che nel frattempo si era nascosto dietro a una siepe, veniva raggiunto e identificato nel 49enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sottoposto a una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni arnesi da scasso, una bomboletta di spray urticante e la porzione di una grondaia di rame che aveva rimosso dall’edificio e smontato per adattarne il trasporto nel cestino di una bicicletta.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida con giudizio direttissimo.