La sopraelevazione del parcheggio “Zucca”, inizialmente ipotizzata nell’ambito dell’intervento tranviario, non verrà realizzata. La funzione di parcheggio scambiatore che si intendeva inizialmente attribuire a questo parcheggio è infatti già garantita da altri nodi strategici del sistema tram.

Lungo la Linea Verde, il parcheggio di Corticella svolge questa funzione per chi accede in città lasciando l’auto; lungo la Linea Rossa, il parcheggio della Fiera intercetta efficacemente i flussi provenienti dall’area nord-est e dall’asse tangenziale.

Parallelamente, attraverso il progetto del tram e altri interventi urbanistici in corso, il Comune sta già offrendo risposte concrete alla domanda di sosta dei residenti, con interventi realizzati o programmati di scala urbana.

In particolare:

è stato aperto un nuovo parcheggio in via Liberazione, all’angolo con via Parri, con 36 posti auto e 4 posti moto, accompagnato da un intervento di nuova alberatura urbana;

è in corso di realizzazione un parcheggio a raso in via Bassanelli con 211 posti auto e 18 stalli per moto;

nell’ambito della riqualificazione delle Officine Casaralta è prevista la realizzazione di circa 300 posti auto pubblici tra via Ferrarese e via Casoni, a servizio della Bolognina Est;

sarà acquisito al patrimonio pubblico un parcheggio di circa 20 posti auto in via di Corticella;

è prevista la realizzazione di circa 180 posti auto e circa 70 posti moto nell’area dell’ex Mercato ortofrutticolo.

“In questo quadro complessivo – spiega l’assessore Michele Campaniello – il progetto di sopraelevazione del parcheggio “Zucca”, non risulta necessario né coerente con l’assetto della mobilità che si sta costruendo in città.

La sua realizzazione avrebbe rappresentato una duplicazione, senza un reale incremento dell’efficacia dello scambio modale né un miglioramento della qualità urbana dell’area: i parcheggi scambiatori devono essere collocati fuori dal contesto urbano, ben collegati al trasporto rapido, evitando duplicazioni o strutture ridondanti rispetto a quelle già esistenti.

Non si tratta di una decisione tecnica fine a sé stessa, ma di una scelta politica chiara e deliberata.

Desidero ringraziare le cittadine e i cittadini, i comitati di quartiere e le forze politiche che in questi mesi si sono confrontati con noi in modo serio e costruttivo su questo tema. Il dialogo e il confronto hanno contribuito a migliorare le scelte e a rafforzare una decisione orientata all’interesse generale e alla qualità della città.

La scelta di non realizzare il parcheggio “Zucca” consente di razionalizzare gli interventi, evitare consumo di suolo e abbattimenti non indispensabili, e concentrare le risorse su soluzioni di maggiore valore per la mobilità sostenibile e la qualità urbana.

Il progetto del tram prosegue nel rispetto del cronoprogramma, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, ridurre il traffico privato e rafforzare il sistema del trasporto pubblico metropolitano, integrato con soluzioni di interscambio efficaci e ben inserite nel territorio.”

Al termine dei lavori del tram, il Comune effettuerà una verifica complessiva del piano della sosta e valuterà, se necessario, l’incremento delle aree di parcheggio su strada, con strisce bianche per i residenti e aree a rapida rotazione, per rispondere in modo concreto e immediato alle esigenze di chi vive e lavora in città e delle attività commerciali.