Il Comitato Maranello Tipico organizza la diciasettesima edizione del “Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello”, concorso fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale. Tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni con il loro aceto balsamico tradizionale, da consegnare entro il 25 febbraio.

I campioni devono essere in contenitori di vetro di capienza non inferiore a 100 cc. Ogni contenitore di vetro deve essere accompagnato da una scheda compilata con i dati del produttore e della botte da dove si effettua il prelievo. Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad analisi di laboratorio ed esame organolettico da parte di esperti assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. A tutti i partecipanti saranno consegnate le schede con i risultati ottenuti dai loro campioni e il diploma di partecipazione. Per ulteriori informazioni: info@maranellotipico.it.