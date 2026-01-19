<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prosegue con risultati concreti il Patto di collaborazione nato per la gestione, la pulizia e la manutenzione dei raccoglitori di mozziconi installati negli spazi pubblici del paese. Il progetto, attivo grazie all’impegno di alcuni cittadini firmatari, coinvolge 14 raccoglitori di mozziconi distribuiti sul territorio comunale.

Nel corso del 2025 sono stati raccolti 5,660 kg di mozziconi di sigaretta, pari a circa 11.320 cicche, evitando così la dispersione nell’ambiente di uno dei rifiuti più diffusi e inquinanti. Un risultato significativo, considerando che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1.000 litri d’acqua.

“Il Patto dimostra come la collaborazione tra Amministrazione e cittadini possa produrre benefici ambientali reali e misurabili” – dichiara l’Assessore all’Ambiente Luca Brami. “Grazie all’impegno dei volontari, Cavriago è un paese più pulito e più consapevole. È un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che vogliamo continuare a sostenere e promuovere.”

Il progetto non si limita alla raccolta dei mozziconi, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla tutela degli spazi pubblici.

“Abbiamo scelto di aderire a questo Patto perché crediamo che anche i piccoli gesti possano fare una grande differenza” – afferma Salvatore Ambrosino, volontario del progetto. “Vedere i risultati in numeri concreti ci conferma che il nostro impegno è utile non solo per l’ambiente, ma anche per diffondere una maggiore attenzione e rispetto per il territorio.”

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini coinvolti e invita la comunità a continuare a collaborare per rendere Cavriago un paese sempre più attento all’ambiente e al bene comune.