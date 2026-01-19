<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Prende il via, nel distretto di Mirandola e dell’Area Nord, il Talent Park: un nuovo progetto

dedicato ai giovani e alle giovani del territorio.

Il primo incontro di presentazione che si terrà il 20 gennaio in sala consiliare a San Felice

alle ore 14.30 (anche in modalità online) è rivolto alle aziende ed ha come obiettivo la

costruzione di un dialogo diretto tra mondo produttivo, formazione e nuove generazioni.

Il Talent Park propone attività laboratoriali, percorsi di orientamento e sviluppo delle

competenze trasversali e digitali, valorizzando i talenti e favorendo scelte formative e

professionali più consapevoli. L’incontro rappresenta un’occasione per le aziende del

territorio di conoscere il progetto, contribuire alla sua costruzione e confrontarsi sui

fabbisogni di competenze presenti e futuri.