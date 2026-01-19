<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo il successo delle scorse edizioni l’Amministrazione Comunale intende portare avanti la progettualità al fine di potenziare la riqualificazione della suggestiva località di Lavacchio, che conta oggi oltre novanta opera di pittura e scultura, degli anni ’80 e contemporanee, selezionate queste ultime nelle precedenti biennali d’arte.

La Biennale, progetto dell’Assessorato alla Cultura, intende pertanto dare visibilità ad un maggior numero di artisti, anche giovanissimi. Questa quarta edizione selezionerà 5 pittori, invitati a progettare e realizzare opere destinate al muro pubblico che costeggia la strada che porta al borgo.

Tema della IV edizione: “Luoghi e volti d’Appennino”.

Volti, gesti, scorci e frammenti dell’Appennino possono raccontare una quotidianità non sempre idilliaca, fatta di fatiche e distanze. L’Appennino diventa un luogo non solo da contemplare, ma da ascoltare, e soprattutto da comprendere. Il tema invita ad una intima riflessione su quanto il territorio naturale circostante abbia influito in maniera indelebile sul patrimonio mistico e sacro di un popolo: mitologie, leggende, rituali.

Il Contest si rivolge a tutti gli artisti singoli o in gruppo, età minima 16 anni, che risiedono, lavorano o studiano in Italia. La partecipazione è gratuita.

Per gli artisti interessati la deadline per la consegna dei bozzetti è prevista per sabato 4 aprile 2026, h.13.00.

I 5 artisti selezionati riceveranno un pannello su cui realizzare l’opera. La consegna dei pannelli e il giorno dell’inaugurazione verrà comunicata a seguito della pubblicazione della graduatoria.

L’Assessore alla Cultura Daniele Cornia afferma: “La Biennale d’Arte “Sui Muri di Lavacchio” è un progetto culturale ed artistico ambizioso che fa dell’arte, della natura e della storia i suoi valori fondamentali. Il Borgo di Lavacchio è un luogo iconico del nostro Appennino, frequentato e visitato da centinaia di turistici e cittadini nel corso di tutte le stagioni. Come Amministrazione crediamo fermamente che continuare ad investire e ad arricchire la sua offerta artistica significhi quindi potenziare l’attrattiva turistica di Pavullo nel Frignano, delle sue frazioni e dare nuovo valore a tutta la nostra comunità”.

Il bando verrà pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente e sulla homepage del sito istituzionale: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Per Informazioni: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Ufficio Cultura, Palazzo Ducale via Giardini 3 – Pavullo n/F (Mo)

mail: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it / tel. 0536 29026 – 29964