Nel pomeriggio di oggi le Organizzazioni sindacali regionali della scuola FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda UNAMS, SNALS CONFSAL dell’Emilia Romagna sono state ricevute dal Prefetto di Bologna per rappresentare le forti criticità istituzionali e sociali determinate dalla decisione del Governo di procedere al dimensionamento della rete scolastica regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta e la conseguente riduzione di 17 autonomie scolastiche.

“Nel corso dell’incontro – spiega una nota – le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la netta contrarietà a un provvedimento ritenuto grave e ingiustificato per un sistema, quello emiliano romagnolo, complessivamente in equilibrio e già coerente con i parametri previsti; forzare ulteriori accorpamenti significa creare istituzioni scolastiche eccessivamente grandi, indebolire l’autonomia, peggiorare l’organizzazione del lavoro e ridurre la qualità del servizio, con ricadute più pesanti nei territori interni e montani.

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto, richiamando le posizioni espresse dai massimi livelli istituzionali della regione, che qualsiasi ipotesi di riorganizzazione passi da un confronto vero con istituzioni, comunità scolastiche e territori, in un quadro di trasparenza e responsabilità.

Il Prefetto, nel prendere atto delle preoccupazioni rappresentate, ha sottolineato l’importanza della scuola pubblica come presidio sociale e ha assicurato la disponibilità a trasmettere formalmente ai livelli competenti le osservazioni e le richieste delle Organizzazioni sindacali, mantenendo aperto un canale di interlocuzione istituzionale per favorire un percorso di dialogo.

Le Organizzazioni sindacali confermano quindi la mobilitazione già avviata e ribadiscono l’invito a partecipare alla manifestazione regionale di sabato 24 gennaio 2026 a Bologna, con partenza dalla Prefettura e corteo verso l’USR, per difendere la scuola pubblica e dire no a commissariamento e dimensionamento”.

(Monica Ottaviani, FLC CGIL ER – Luca Battistelli, CISL SCUOLA ER – Serafino Veltri, UIL Scuola RUA ER – Rosarita Cherubino, Gilda UNAMS ER e Gianni Fontana, SNALS CONFSAL ER)