“La ricerca è fondamentale per determinare la nostra sovranità tecnologica, che diventa anche economica e sociale. Il Consiglio nazionale per le ricerche, oltre ad essere da sempre strategico per l’Italia, ha un ruolo centrale per il contributo che assicura sul territorio dell’Emilia-Romagna, favorendo quel trasferimento tecnologico indispensabile per l’innovazione di processo e prodotto, la nuova brevettazione e la certificazione. Inserito nella Rete alta tecnologia, il Cnr collabora con i nostri tecnopoli e ai progetti di ricerca nell’ecosistema pubblico-privato che caratterizza la nostra regione, in stretta collaborazione con l’Università. Al nuovo presidente auguro quindi buon lavoro, certo di una continua e proficua collaborazione in vista delle sfide che ci attendono. Alla presidente uscente, Maria Chiara Carrozza, un ringraziamento sentito per il lavoro svolto e per la preziosa collaborazione di questi anni”.

Così il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, ha accolto oggi a Bologna il nuovo presidente del Cnr, Andrea Lenzi.

Un incontro che è servito a fare il punto sui progetti in corso e sulle traiettorie di collaborazione futura: “Abbiamo davanti a noi il periodo in cui termina la fase del Pnrr e si dovrà guardare a una nuova dimensione per lavorare a progetti che consentano di accedere ai finanziamenti dell’Ue attraverso alleanze, anche europee ed extraeuropee- ha proseguito Colla-. Lo faremo avendo cura di non disperdere il patrimonio di ricercatori che sono stati impegnati nei progetti del Pnrr, cercando di trattenere un capitale così prezioso. Da qui- conclude Colla- l’importanza del rapporto con il Cnr, per continuare a lavorare insieme ai progetti già avviati e non perdere nuove occasioni in Europa”.

“Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e il vicepresidente Colla per il confronto costruttivo e per l’attenzione riservata al ruolo dell’Area della Ricerca del Cnr di Bologna, che rappresenta un nodo strategico per l’innovazione scientifica e tecnologica del territorio– dichiara il presidente del Cnr, Andrea Lenzi-. Intendo inoltre esprimere il mio apprezzamento ai ricercatori e alle ricercatrici del Cnr che operano in Emilia-Romagna per l’ottimo lavoro svolto, in particolare nell’attuazione dei grandi progetti del Pnrr, che hanno rappresentato un’iniezione significativa di risorse, competenze e opportunità. La sfida che abbiamo davanti- prosegue Lenzi- è rendere questi progetti strutturali, puntando sulla qualità scientifica e sulla capacità di trasformare investimenti straordinari in traiettorie durature di sviluppo e in alleanze solide anche a livello europeo. In questo senso il piano e l’attenzione all’ultimo miglio sono decisivi: avere all’interno del Tecnopolo infrastrutture e competenze capaci di tradurre la ricerca in innovazione è un elemento di forza per il sistema regionale e nazionale”.

“Il Cnr è pronto a collaborare in modo continuativo con la Regione, l’Università e le realtà territoriali, che ospitano rinomate eccellenze, se pensiamo solo – da ultimo – all’Università dell’Onu inaugurata dal Ministro Anna Maria Bernini lo scorso dicembre- chiude Lenzi-. In questo modo il lavoro avviato con il Pnrr potrà diventare una base stabile per la competitività futura del Paese”.

Il Cnr di Bologna, nella cui area lavorano circa 800 persone, fa parte della Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna e ospita uno dei Tecnopoli regionali. È socio di Art-ER e collabora attivamente con l’ecosistema dell’innovazione insieme alle Università e agli altri centri di ricerca.